Calciomercato Inter, l’affare si chiude | Ecco tutti i dettagli

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Stefano Sensi e il suo imminente acquisto a titolo definitivo. Ecco tutti i dettagli

Sensi rivede la luce. Da questa settimana il centrocampista è tornato a lavorare in gruppo con Conte che spera di riaverlo a disposizione – seppur non a pieno regime, partendo ovviamente dalla panchina – per la sfida di Europa League contro gli spagnoli del Getafe in programma giovedì 5 agosto in Germania. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter che a breve lo riscatterà prendendo possesso in via definitiva del suo cartellino.

Calciomercato Inter, acquisto Sensi a metà agosto: le cifre

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato del ‘Corriere dello Sport’, il club targato Suning eserciterà e ufficializzerà l’opzione d’acquisto su Sensi a metà del prossimo mese di agosto. Si tratterà di una operazione complessiva di circa 27 milioni di euro. Anche se il giocatore ha praticamente saltato tre-quarti di stagione a causa di problemi fisici, l’Ad interista Marotta non si sottrarrà al gentleman agreement stipulato un anno fa con il Dg neroverde Carnevali, del quale è grande amico. Conte è intenzionato a puntare ancora su Sensi, sperando però che vengano risolti una volta per tutte i suoi problemi fisici.

