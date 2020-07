Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: la Juventus propone un nuovo scambio

Novità a sorpresa in ottica calciomercato Inter e calciomercato Juventus. Sarri vuole un giocatore di Conte: Paratici contatta Marotta per lo scambio

Se tra i tifosi di Inter e Juventus c’è sempre una grandissima rivalità, i rapporti tra i due club dopo l’arrivo del gruppo Suning ai vertici della società nerazzurra sono migliorati molto. I presidenti Steven Zhang e Andrea Agnelli si sono scambiati spesso attestati di stima e sono stati alleati in seno all’ECA. Eppure l’ultimo affare di calciomercato sull’asse Milano-Torino risale al 2015, sotto la gestione Thohir, quando la ‘Vecchia Signora’ acquistò Hernanes per 13 milioni di euro. Ma nella prossima sessione estiva che va dal primo settembre al 5 ottobre, le cose potrebbero cambiare: come regalo per il nono scudetto di fila, infatti, Maurizio Sarri ha chiesto un giocatore dell’Inter.

Calciomercato Juventus, Sarri vuole Barella: le ultime di InterLive

Si tratta di Nicolò Barella, 23enne centrocampista sardo che l’Inter ha preso un anno fa dal Cagliari, il quale ha dimostrato di non soffrire il passaggio in un top club. Spesso tra i migliori in campo in questa stagione, il mediano della Nazionale viene considerato da Sarri la pedina ideale per completare il centrocampo con Bentancur e Arthur. Secondo le indiscrezioni raccolte da Interlive.it, il CFO bianconero Fabio Paratici vorrebbe imbastire uno scambio con Federico Bernardeschi ed un conguaglio in favore dei nerazzurri di non più di una decina di milioni di euro: valutando il fantasista toscano 40 milioni per permetterebbe ad entrambi i club di mettere a bilancio delle plusvalenze. In alternativa i bianconeri sarebbero disposti a mettere sul piatto anche Mattia Perin, dal momento che Conte vuole un secondo portiere affidabile per far rifiatare Handanovic.

Un affare che, tuttavia, non convince l’AD nerazzurro Beppe Marotta. Senza dimenticare la grande stima che nutre Conte nei confronti di Barella: un giocatore di cui il tecnico salentino non vorrebbe mai provarsi. Specie per rinforza la Juve.

