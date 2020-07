Idea affascinante per la porta: Sirigu nuovo vice Handanovic

Idea affascinante per la porta: Sirigu nuovo vice Handanovic

Dopo Izzo, l’Inter potrebbe provare a strappare al Torino anche il portiere Sirigu. Come rivela ‘La Stampa’, Cairo vuole rivoluzionare la squadra e sarebbe pronto a rinunciare a qualche big. Sirigu sembra scontento a causa di alcune promesse mancate e l’Inter sta pensando a lui come possibile vice Handanovic ma con la prospettiva di diventare un portiere titolare nel giro di uno o due anni. Tuttavia, la caratura del portiere è piuttosto importante e non è escluso che possa finire in qualche altra big italiana che gli potrebbe offrire il posto da titolare fin da subito.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro