DIRETTA Atalanta-Inter, segui la cronaca LIVE in tempo reale

La 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A mette di fronte Atalanta e Inter al Gewiss Stadium. La cronaca Live del match in Diretta.

L’Inter è di scena sul campo dell’Atalanta in una partita valida per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A. Da una parte i nerazzurri milanesi di Conte vogliono centrare il terzo successo di fila per mantenere il secondo posto in classifica superando quota 80 punti e chiudendo la stagione come miglior difesa, mentre dell’altra i nerazzurri bergamaschi di Gasperini cercano la vittoria per il sorpasso segnando almeno due gol per arriva a 100 reti. All’andata finì in parità 1-1. Interlive.it vi offre la sfida del Gewiss Stadium in tempo reale.