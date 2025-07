Calciomercato, riecco Brozovic: ricongiungimento dopo il Mondiale

Possibile ulteriore svolta nella carriera di Marcelo Brozovic. Si decide tutto dopo il Mondiale per Club

Esattamente due anni fa, Marcelo Brozovic lasciava l’Inter. Era il 3 luglio 2023 quando venne ufficializzato il suo trasferimento all’Al Nassr per 18 milioni di euro.

In quell’estate, l’ex centrocampista dell’Inter fu uno dei tanti calciatori europei attratti dalle ricche offerte provenienti da club quasi sconosciuti fino a pochi mesi prima. A fare da apripista fu Cristiano Ronaldo, finito proprio all’Al Nassr dopo la fine burrascosa della sua seconda esperienza al Manchester United. Lo seguirono poi in tanti. Già nell’estate 2023 si trasferirono in Arabia calciatori come Neymar, Milinkovic Savic, Koulibaly, Mané, Kessie, Ruben Neves, Mitrovic, Firmino, Mahrez, Bounou, Laporte, Henderson in una sorta di piccola diaspora che prosegue tuttora.

Che gli arabi abbiano possibilità di spesa limitate lo conferma ulteriormente il fatto che, oltre ai grandi giocatori, ora arrivano dall’Europa anche allenatori di grandissimo livello. L’approdo di Simone Inzaghi all’Al Hilal ha aperto un nuovo corso negli investimenti dei club arabi che ora puntano ad accrescere la loro visibilità e il loro prestigio non solo con acquisti di calciatori estemporanei e strapagati.

Marcelo Brozovic può cambiare squadra: ricongiungimento in vista ?

E’ stato subito notevole il contributo di Simone Inzaghi nell’Al Hilal che ha raggiunto i quarti di finale del Mondiale per Club, eliminando il Manchester City 4-3 ai supplementari agli ottavi di finale. Un risultato di grande prestigio che fa il paio con l’1-1 al debutto contro il Real Madrid. Inzaghi che ha cominciato ad allenare la sua nuova squadra senza gli acquisti che gli erano stati prospettati dalla proprietà.

Dopo i rifiuti di Bruno Fernandes e Osimhen, Theo Hernandez si è convinto ad accettare la proposta di circa 20 milioni di ingaggio annui che gli è stata prospettata dal club di Riyad nel quale potrebbe ritrovare, oltre allo stesso Inzaghi, un altro avversario nei Derby tra Milan e Inter. Si tratta proprio di Marcelo Brozovic che, in scadenza di contratto tra un anno con l’Al Nassr, avrebbe già comunicato al suo attuale club la volontà di andarsene già in questa sessione di mercato.

Ad attenderlo c’è l’Al Hilal che sta valutando la possibilità di presentare un’offerta ufficiale al club rivale nei prossimi giorni. Considerata la situazione contrattuale di Brozovic potrebbero bastare almeno 10 milioni per mettere a disposizione di Simone Inzaghi uno dei suoi insostituibili nel biennio in cui ha allenato il croato all’Inter. All’Al Hilal, Brozovic andrebbe ad affiancare Neves e Milinkovic Savic a centrocampo in una linea a cinque che sarebbe completata da Cancelo e dal capitano Al Dawsari.

L’eventuale acquisto di Brozovic sarebbe motivato anche dall’impossibilità di arrivare ad Ederson dell’Atalanta per il quale il club bergamasco continua a chiedere almeno 50 milioni. Ederson che è anche il sogno dell’Inter qualora Calhanoglu dovesse lasciare i nerazzurri in estate.