Conte ‘avvisa’ Zhang: rivoluzione per rimanere a Milano

Primi contatti Conte-Zhang dopo la sfuriata del tecnico post Atalanta. Le dichiarazioni hanno portato ad un terremoto in casa nerazzurra che potrebbe concludersi con un clamoroso divorzio dopo un solo anno. Secondo Sport Mediaset, la telefonata tra Antonio Conte e Steven Zhang ci sarebbe stata nella giornata di ieri e il tecnico avrebbe chiesto una rivoluzione totale a livello dirigenziale. Dunque, si scopre che Conte e Marotta siano ai ferri corti e che sia uno dei principali motivi per cui il tecnico ‘minaccia’ di andare via. Si attendono sviluppi già nelle prossime ore.

