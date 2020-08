Sorpresa in attacco: si tenta il ritorno di Bonazzoli

Federico Bonazzoli potrebbe tornare a Milano e vestire la maglia dell’Inter. Il prodotto del vivaio nerazzurro si è fatto notare nell’ultima parte di stagione con Ranieri segnando 5 reti che sono valse la salvezza dei doriani. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, il classe ’97 ha un contratto fino al 2021 e potrebbe essere l’occasione giusta per un trasferimento, magari per un ritorno a Milano dove verrebbe inserito nella lista dei prodotti del vivaio per la Champions.

