Il Bayern Monaco pensa a Brozovic: scambio con Tolisso e… Perisic!

Marcelo Brozovic sembra essere finito nel mirino del Bayern Monaco. Il centrocampista, secondo ‘Sportske Novosti’, potrebbe diventare un obiettivo dei bavaresi a causa della cessione di Alcantara e Tolisso che impone nuovi acquisti. Proprio in merito al francese si aprirebbe la possibilità di fare uno scambio col croato, fermo restando che col Bayern Monaco bisogna definire anche la soluzione Ivan Perisic; non è da escludere che l’Inter possa accettare lo scambio ma con 30 milioni di conguaglio per chiudere il triplo affare.

