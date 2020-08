Colpo Thauvin: proposto un quinquennale, Inter beffata

Colpo Thauvin: proposto un quinquennale, Inter beffata

Florian Thauvin potrebbe sbarcare in Italia ma non all’Inter, club che lo stava seguendo negli ultimi mesi. Stando al ‘Corriere di Bergamo’, l’Atalanta gli avrebbe proposto un quinquennale visto che l’accordo col Marsiglia scadrà tra un anno. Gasperini sogna di integrarlo nell’attacco delle meraviglie che tanto bene potrebbe fare anche in Champions League.

