DIRETTA Inter-Bayer Leverkusen: segui la cronaca LIVE

I quarti di finale di Europa League mettono di fronte Inter e Bayer Leverkusen a Dusseldorf. La cronaca Live del match in Diretta.

L’Inter sfida il Bayer Leverkusen in una gara di sola andata in campo neutro valida per i quarti di finale di Europa League, tra due formazioni provenienti dalla Champions. Da una parte i nerazzurri di Conte sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato il Ludogorets ai sedicesimi ed il Getafe agli ottavi. Dall’altra i tedeschi di Bosz hanno avuto la meglio sul Porto prima e sui Rangers poi. Chi passa il turno se la vedrà in semifinale con la vincente tra Shakhtar Donetsk e Basilea. Interlive.it vi offre la sfida della Merkur Spiel Arena di Dusseldorf in tempo reale.