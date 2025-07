Inter, Thuram ‘paga’ Osimhen: 40 milioni e scambio col Napoli

Bufera social dopo il like di Thuram a Calhanoglu nella bagarre con Lautaro, i tifosi vedono il francese già sul mercato

In pochi avrebbero immaginato che la sconfitta rimediata dall’Inter contro il Fluminense potesse generare tanto scalpore mediatico.

Eppure gli eventi accaduti a poche ore dal fischio finale dell’ottavo del Mondiale per Club confermano che qualcosa, all’interno dello spogliatoio, ha influito negativamente sull’umore della squadra scesa in campo a Charlotte.

Alla frecciata di Lautaro Martinez sulle volontà di addio di Hakan Calhanoglu, su cui si è soffermato anche il presidente Giuseppe Marotta, è seguita la sommessa risposta del centrocampista turco. “Nessun tradimento all’Inter” e massimo rispetto sono due dei valori chiave che l’ex Milan ha voluto far trasparire, trovando d’accordo persino Marcus Thuram.

Il centravanti francese si sarebbe schierato dalla parte di Calhanoglu mettendo like al post pubblicato dal centrocampista, ma il gesto non è stato apprezzato da quanti hanno visto anche lo stesso Thuram oggetto delle critiche di Lautaro. Che qualcosa fra i due si sia improvvisamente rotto ed il mercato stia incombendo anche per lui?

Thuram ambiguo e tifosi preoccupati, scoppia la suggestione Osimhen

Certo è che la ‘Thu-La’ non ha funzionato tanto bene negli ultimi mesi come in passato. Cose che capitano, specie se legate a meccanismi di gioco specifici, tatticismi o condizione fisica precaria.

Il discorso però si complica quando a subire un’inflessione è l’intesa mentale che intercorre fra i due estremi di un tandem offensivo solitamente molto affiatato. O quando di mezzo ci sono possibili movimenti di mercato volti a spezzare ogni certezza iniziale.

Questa situazione d’incertezza sul futuro di Thuram, oltre che di Calhanoglu, non fa che spaventare i tifosi e generare parecchie ipotesi.

Fra le tanti indiscrezioni piovute nelle scorse ore da parte degli utenti di fede nerazzurra, una stuzzica parecchio: se Thuram venisse ceduto davvero, allora potrebbe riaprirsi la pista che porta a Victor Osimhen in un affare da 40 milioni di euro a cui andrebbe aggiunto il cartellino di Davide Frattesi. Operazione, tuttavia, da far rientrare nel puro fantamercato.

Per quanto il nigeriano possa tornare parecchio utile dall’alto di qualità indiscutibili già messe in mostra nell’esperienza al Napoli, i nerazzurri non potrebbero affatto permettersi un investimento di simile portata. Specie in relazione ai suoi guadagni stagionali, che sfondano facilmente il muro dei 10 milioni di euro netti.

Oaktree boccerebbe tutto sul nascere, senza neppur dare la possibilità ai tifosi di crearsi delle aspettative. Osimhen è destinato ad altri palcoscenici, mentre Thuram resta un elemento prezioso dell’Inter a meno di grossi colpi di scena, per i quali ci sarà tempo. La sessione, del resto, è appena incominciata.