Zanetti: i migliori auguri da parte del club e dei tifosi all’eterna bandiera nerazzurra

Inter, il giocatore, il Capitano, il dirigente e il vice-presidente della squadra nerazzurra Javier Zanetti compie oggi 47 anni. I migliori auguri da parte del club e dei tifosi all’ultima bandiera interista

INTER ZANETTI COMPLEANNO/ Oggi è il compleanno del vice-presidente, ex giocatore e capitano dell’Inter Javier Zanetti. Difficile condensare in poche righe, quello che il calciatore e ora dirigente argentino e nerazzurro significa per i tifosi della squadra milanese. Javier Zanetti venne acquistato dall’Inter dal Banfield nell’estate del 1995 e doveva essere il calciatore che dei quattro stranieri sarebbe andato in prestito. Invece alla fine venne scelto lui e da allora è l’anima pulsante per i tifosi e il degno erede di Giacinto Facchetti, anche se lui quella fascia da capitano la ereditò da Giuseppe Bergomi, ora commentatore ed opinionista per Sky Sport e da quest’anno nella Hall of Fame della squadra nerazzurra. Ma torniamo all’ex calciatore argentino, che come dicevamo compie oggi 47 anni e al suo incredibile score con la maglia nerazzurra: quattro Coppe Italia, cinque Scudetti, quattro Supercoppe Italiana, una Coppa Uefa, una Champions League, un Mondiale per Club, sedici trofei, ventuno gol, 858 partite, diciannove anni a correre incessantemente con la maglia con i colori del cielo e della notte e poi, prima dirigente e poi vice presidente della società nerazzurra.

Il sito ufficiale Inter.it lo ha omaggiato, nel giorno del suo compleanno, con queste parole: “Il Capitano, compie oggi 47 anni e “riceve i migliori auguri da parte di tutto il mondo interista”