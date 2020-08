Calciomercato Inter, Vecino andrà vià | Scambio in Serie A

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Vecino e il suo pressoché certo addio ai nerazzurri nella prossima sessione. Possibile uno scambio in Serie A

Matias Vecino ha chiuso anzitempo la stagione con l’operazione al menisco eseguita a Barcellona. Il rientro del centrocampista uruguagio è previsto ad ottobre, probabilmente dopo che sarà conclusa la sessione di calciomercato. Una sessione che lo vedrà protagonista, considerato che l’Inter ha intenzione di liberarsene incassando almeno una ventina di milioni di euro. Una ‘missione’, va detto, molto ardua: possibile comunque uno scambio alla pari, magari con un club di Serie A come ipotizzano le ultime indiscrezioni.

Calciomercato Inter, Vecino al Torino per il centrale stimato da Conte

Stando a ‘Tuttosport’ il Torino di Urbano Cairo e del nuovo tecnico Giampaolo è molto interessato a Vecino. E proprio l’ex Fiorentina è il nome che i nerazzurri vorrebbero inserire nella trattativa coi granata per il centrale Izzo. Il campano è molto stimato da Conte per la sua abilità nella difesa a tre. Potrebbe essere lui a rimpiazzare Skriniar, sicuro partente con la permanenza del tecnico salentino sulla panchina interista. Izzo, desideroso di provare una nuova avventura in una società più ambiziosa e titolata, viene valutato sui 25 milioni di euro, mentre appunto Marotta ne chiede circa 20 per Vecino. La distanza è minima, per cui i presupposti per un ‘baratto’ ci sarebbero tutti. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri. In tal caso, però, andrebbe convinto il numero 8 dell’Inter a trasferirsi in una squadra di rango inferiore. Staremo a vedere.

