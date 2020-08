Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Steven Zhang, Antonio Conte e Massimiliano Allegri. Con l’ex Juve muterebbero le strategie dei nerazzurri

Ieri sera l’Inter ha annunciato il ritorno in Italia, dopo cinque mesi, di Steven Zhang: “(…) E’ atterrato questa sera a Milano per poter seguire in prima persona le attività della sua Inter nell’assoluto rispetto dei protocolli sanitari italiani ed internazionali”, il virgolettato girato all’Ansa. In questi giorni il presidente nerazzurro incontrerà la dirigenza per fare il punto della situazione tra calciomercato e Antonio Conte. Il faccia a faccia col tecnico avverrà in Germania, probabilmente al termine dell’Europa League, e sarà quantomai decisivo per il futuro della panchina interista. Se le parti non dovessero riuscire a trovare un punto di incontro, ecco che il divorzio sarebbe pressoché inevitabile. Per l’eventuale post Conte il nome ‘caldo’ è sempre il solito, Massimiliano Allegri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, cambia tutto per Lautaro | Firma vicina

Calciomercato Inter, da Conte ad Allegri: grande colpo sempre a centrocampo, ma cambiano gli obiettivi

Con l’ingaggio dell’ex allenatore della Juventus muterebbero le strategie per quanto riguarda il rafforzamento della squadra. Innanzitutto non partirebbe più Skriniar, messo ai margini da Conte e invece perfetto per il ritorno alla difesa a quattro. Poi, scrive ‘Tuttosport’, potrebbe venir preso in considerazione il ritorno di Ivan Perisic, che il Bayern Monaco non si è ancora deciso ad acquistare a titolo definitivo. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri. Come con la conferma di Conte, il grande investimento verrebbe fatto a centrocampo: per il leccese le priorità sono rappresentate da Kante e Ndombele (oltre a Vidal), mentre il livornese potrebbe chiedere l’acquisto di una tra Toni Kroos – in Spagna si dice abbia intenzione di provare una nuova esperienza – e Sergej Milinkovic-Savic, quest’ultimo tra l’altro ‘vecchio pallino’ di Marotta.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Messi preoccupa il Barcellona: il sogno Inter diventa possibile

Calciomercato Inter, intrigo Pochettino-Eriksen | Che scambio in Serie A!