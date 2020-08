Moratti: “Messi all’Inter, Suning può” | Poi ‘punge’ la Juventus

Le ultime news Inter mettono in evidenza le dichiarazioni rilasciate dall’ex patron nerazzurro Massimo Moratti tra Messi, Lukaku e Juventus

Suning può portare Messi all’Inter, ne è convinto l’ex patron nerazzurro Massimo Moratti: “Ormai io sono soltanto un semplice tifoso e non ho informazioni di carattere riservato – le sue dichiarazioni al ‘Quotidiano Sportivo’ – Per quelle che sono risorse e competenze, però, credo che la famiglia Zhang abbia tutto per poter portare l’argentino a Milano”.

Moratti ha poi fatto mea culpa su Lukaku: “Mi sono sbagliato sul suo conto. Sinceramente pensavo fosse forte solo fisicamente e temevo di rimpiangere Icardi. Invece Romelu è un campione, aiuta sempre i compagni, ha una visione di gioco. Aveva ragione Conte a pretenderne l’acquisto e a migliorarlo facendo crescere tutta la squadra intorno a lui. Vittoria Europa League? Ci spero, ma non sarà facile. Sono rimaste quattro formazioni molto competitive. Ormai essere l’ultimo presidente italiano ad avere alzato una Coppa quasi mi pesa, poi del resto il mio amico Steven Zhang è cinese…“.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, clamoroso dalla Spagna | Idea scambio ‘folle’

Inter, Moratti e la ‘frecciata’ alla Juventus: “Eliminata dalla settimana classifica della Ligue 1”

In chiusura Moratti ha lanciato una ‘frecciata’ alla Juventus, reduce dall’ennesimo fallimento Champions: “Un conto è essere eliminati dal PSG come è successo all’Atalanta, altra cosa andare a casa contro il Lione che è la settima classificata del campionato francese. Onestamente, non c’è paragone”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, beffa a centrocampo | Pirlo lo ‘strappa’ a Conte

Calciomercato Inter, addio Conte | Spunta l’indizio – VIDEO