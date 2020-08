Calciomercato Inter, beffa a centrocampo | Pirlo lo ‘strappa’ a Conte

Accostato spesso e volentieri all’Inter nei mesi scorsi, Arturo Vidal è ancora in attesa di conoscere il proprio futuro. Il ritorno in Italia non è da escludere

Antonio Conte è a caccia di un nuovo mediano per la sua Inter. Nei mesi scorsi è stato accostato agli ambienti nerazzurri Arturo Vidal, pupillo dell’allenatore salentino che ha avuto un glorioso passato in Serie A con la maglia dei rivali della Juventus. Proprio i bianconeri di Andrea Pirlo starebbero facendo un pensierino sul centrocampista cileno di proprietà del Barcellona. Legato alla compagine catalana per un altro anno, il mediano sudamericano disputerà la final eight di Champions League con i blaugrana prima di decidere le prossime mosse relative al futuro. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, beffa dalla Juventus: occhi su Vidal

Vidal negli ultimi mesi è stato spesso accostato all’Inter di Antonio Conte, ma si è parlato anche di un ritorno in bianconero prima della decisione di restare al Barcellona almeno fino al termine di questa stagione anche se le cose potrebbero nuovamente cambiare. Stando a quanto sottolineato da ‘TodoFichajes’ la Juventus ha contattato il Barcellona per valutare la firma del nazionale cileno.

I campioni d’Italia hanno un ottimo ricordo di Vidal che a sua volta ha un buon rapporto con il neo tecnico Pirlo che potrebbe facilitarne l’arrivo. I colloqui tra i due club sono sulla buona strada ma non verrà presa una decisione fino a quando l’avventura del Barça in Champions League non sarà terminata.