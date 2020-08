Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sulla nuova cessione di Valentino Lazaro, non riscattato dal Newcastle dove si era trasferito lo scorso gennaio

E’ fatta per la nuova cessione di Valentino Lazaro. Acquistato l’estate scorsa dall’Hertha Berlino per circa 24 milioni di euro bonus compresi, l’esterno austriaco non è poi riuscito a entrare nelle grazie di Conte, trovando di conseguenza pochissimo spazio fino a gennaio. Quando il club nerazzurro lo ha lasciato andare al Newcastle con la formula del prestito oneroso a 1,5 milioni più diritto di riscatto fissato a 23. A fine stagione l’opzione non è però stata esercitata dagli inglesi e di conseguenza la dirigenza interista è stata costretta a trovargli una nuova sistemazione. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Obiettivo semplice da raggiungere perché il calciatore nativo di Graz vanta diversi ammiratori in giro per l’Europa, specie in Germania. Ed è proprio in Bundesliga che sarà il futuro prossimo di Lazaro.

Calciomercato Inter, Lazaro al Borussia Moenchengladbach: i dettagli

L’esterno di 24 anni sta per diventare un nuovo giocatore del Borussia Moenchengladbach, che l’anno venturo disputerà la Champions League essendo arrivata quarta nell’ultimo campionato. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, l’operazione si è chiusa con la formula del prestito più diritto di riscatto stabilito a 20 milioni di euro. Oggi il calciatore effettuerà la visite mediche per poi firmare il contratto con la società teutonica.

