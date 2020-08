Conte: “Adesso una gioia ai nostri tifosi. Sfuriata post-Atalanta, vi spiego”

L’Inter ha schiantato lo Shakhtar conquistando in pompa magna la qualificazione alla finale di Europa League. Ecco le dichiarazioni di Conte



L’Inter disintegra lo Shakhtar con il risultato di 5-0 e vola in finale di Europa League. Venerdì a Colonia l’avversario sarà il Siviglia. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri. Ecco le parole di Antonio Conte ai microfoni di ‘Sky Sport’:

Inter-Shakhtar, Conte: “La finale una soddisfazione per tutti. Post-Atalanta? In quel momento sentivo delle cose e le ho dette”

ELOGIO ALLA SQUADRA – “Ai miei ragazzi dico bravi. Hanno giocato una sfida europea nel modo giusto, contro una squadra forte che noi abbiamo limitato. Lo Shakhtar ha giocatori importanti, ma noi siamo stati bravi a non farli giocare, a creare loro difficoltà”.

FINALE COL SIVIGLIA – “E’ una soddisfazione per tutti. Ora ci capita il Siviglia che è una squadra di grande esperienza, che ha vinto l’Europa League tante volte. Noi però abbiamo voglia, entusiasmo e volontà di stupire. Adesso dobbiamo recuperare energie e prepararci per dare una gioia ai nostri tifosi e al popolo interista che ci sta seguendo con entusiasmo e che sarà senz’altro orgoglioso di una squadra che in campo sta dando l’anima. Venerdì dovremo uscire dal campo senza recriminazioni”.

POST ATALANTA – “Non mi va di tornare su certe situazioni. In quel momento sentivo delle cose e le ho dette, io parlo sempre a livello costruttivo senza voler offendere nessuno. So che bisogna passare da alcuni step per essere protagonisti e non sono una persona ‘politica’, guardo molto al sodo”.

