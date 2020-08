Il Barcellona si appresta a cambiare allenatore puntando su Ronald Koeman. Il tecnico olandese potrebbe puntare ad uno scambio con l’Inter

Rivoluzione in atto in casa Barcellona dopo la pesantissima eliminazione dalla Champions League per mano del Bayern Monaco capace di strapazzare Messi e soci con un clamoroso 8-2. Stagione a zero titoli dunque per i catalani che si apprestano a cambiare volto in vista della prossima stagione. Il primo tassello è in panchina con la separazione da Setien e l'arrivo ormai ufficiale di Ronald Koeman. Con il cambio della guida tecnica mutano anche strategie ed obiettivi di mercato.

Calciomercato Inter, assalto Koeman a de Vrij: ipotesi di scambio

Con il suo insediamento in panchina a Barcellona, Koeman punterà a rinforzare la rosa catalana nei punti carenti. Su tutti la difesa dove il tecnico olandese potrebbe puntare forte sul connazionale Stefan de Vrij, pilastro della retroguardia dell’Inter di Conte e tra i suoi big ai tempi della nazionale ‘Orange’.

Il Barça può offrire circa 30 milioni di euro più il cartellino dell’esperto Gerard Piqué. Una proposta che non alletterebbe particolarmente i nerazzurri con inevitabile risposta che sarebbe negativa. De vrij è infatti incedibile a meno di offerta da almeno 60 milioni.

