Zaniolo può partire: la Roma sceglie il sostituto, possibilità per Marotta

L’Inter potrebbe ancora cercare di prendere Zaniolo. Stando alle ultimissime, la Roma starebbe pensando di cederlo se alcune dinamiche del mercato dovessero costringere la nuova proprietà a fare dei sacrifici. La stessa avrebbe individuato in Bernardeschi la possibile contropartita tecnica adatta per sostituirlo qualora dovesse essere ceduto alla Juventus o all’Inter. Zaniolo, dunque, non è così incedibile come alcune settimane fa anche se la sua valutazione rimane invariata alla cifra monstre di 80 milioni di euro.

