Calciomercato Inter, trovata l’intesa | Arriva Kolarov dalla Roma

Nuovo acquisto in ottica calciomercato Inter. I nerazzurro hanno trovato l’intesa con la Roma per il serbo Kolarov, pupillo di Antonio Conte.

Tutto in 24 ore. Ieri sera era emerso l’interessamento dell’Inter nei confronti del difensore classe 1985 Aleksandar Kolarov. Subito trovato l’accordo con il serbo, secondo le ultime indiscrezioni il club nerazzurro sarebbe ad un passo da trovare l’intesa anche con la Roma proprietaria del suo cartellino per una cifra di poco inferiore ai 2 milioni di euro. L’ex Lazio e Manchester City è una richiesta specifica del tecnico Antonio Conte, il quale vuole giocatori esperti e duttili: Kolarov può essere l’alternativa a Bastoni nella difesa a tre, ma anche a Young sulla corsia sinistra. Appena saputo dell’interessamento dell’Inter, il terzino giallorosso ha chiesto al suo agente Lucci di spingere per trovare l’accordo e poter sbarcare ad Appiano Gentile.

