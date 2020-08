Calciomercato Inter, non solo Vidal: Conte vuole un altro ex Juve

Ritorno di fiamma in ottica calciomercato Inter. Dopo Vidal del Barcellona, il tecnico Conte ha chiesto a Marotta un altro ex Juventus.

I giovani possono aspettare. O, meglio, vanno affiancati da calciatori esperti abituati a vincere. E’ questo il succo del discorso che Antonio Conte ha fatto agli uomini mercato dell’Inter dopo il vertice di Villa Bellini che ha sancito la pace con Marotta e Ausilio e la volontà di proseguire insieme nel progetto. La mancanza di liquidità per i nuovi acquisti non spaventa il tecnico salentino, il quale ha fatto nomi di giocatori che possono arrivare gratis o quasi. E’ il caso di Arturo Vidal, considerato ormai un esubero dal Barcellona. Ma c’è anche un altro ex Juventus, secondo il ‘Corriere della Sera’: si tratta del 34enne centravanti Mario Mandzukic. Il croato è svincolato dopo l’esperienza in Qatar con l’Al Duhail e vorrebbe tornare in Serie A, dove è seguito anche dalla Fiorentina dell’amico Ribery.

