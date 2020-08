Milinkovic Savic in partenza: nerazzurri beffati, Psg pronto a chiudere

Sergej Milinkovic-Savic è pronto a lasciare la Lazio e il campionato italiano. Lotito è pronto a cederlo ad un prezzo molto alto e il Psg sembra ormai prossimo a prenderlo: secondo ‘Le 10 Sport’, l’affare può concludersi per circa 80 milioni di euro, cifra che Inter e Juventus non sono in grado di spendere in questo momento. I parigini sono fortemente interessati a lui da tempo e intendono sbaragliare la concorrenza per prenderlo immediatamente.

