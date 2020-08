Psg pigliatutto: sondaggio per Brozovic, il croato può partire

Il Psg ha intenzione di prendere alcuni dei migliori centrocampisti della Serie A. Dopo Milinkovic Savic, anche Brozovic potrebbe finire a Parigi. Stando alle ultimissime, i parigini avrebbero effettuato un sondaggio per il centrocampista croato, al centro di alcune polemiche nei giorni scorsi con allegata ‘minaccia’ di lasciare Milano. L’Inter potrebbe accontentarlo ma non per meno di 40 milioni di euro: ora tocca alle società interessate presentarsi con un’offerta concreta…

