Parte la denuncia alla FIFA: guerra totale Messi-Barcellona

La questione Lionel Messi continua ad essere decisamente molto sentita in casa Barcellona e non solo. L’argentino vuole andare via ma i catalani non hanno nessuna intenzione di lasciarlo andare, convinti di avere ragione e di tentare il tutto per tutto per farlo restare sino alla naturale scadenza del contratto. Nel pomeriggio sono arrivate nuove news in merito alla presa di posizione delle parti: il Barcellona minaccia una denuncia alla FIFA a causa delle conseguenze legate alla decisione di Messi. Al momento è guerra aperta…

