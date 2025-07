Come Calhanoglu, a zero dal Milan: Inter pronta alla nuova beffa

L’Inter monitora con attenzione la situazione di un calciatore rossonero che può lasciare il Milan a parametro proprio come Calhanoglu

Non si placano i rumors sul possibile addio di Hakan Calhanoglu all’Inter. Tra presunte richieste o meno del giocatore di lasciare i nerazzurri, il Galatasaray è un’opzione concreta per il suo futuro e, in Turchia, spingono parecchio affinché l’affare vada in porto.

Le prossime settimane (se non giorni) saranno decisivi in un senso o nell’altro per definire una vicenda che, in caso di cessione del regista, imporrebbe all’Inter di intervenire subito sul mercato per l’acquisto di un sostituto. Un pò come accadde al Milan esattamente quattro anni fa. Prima dell’Europeo 2021 che Calhanoglu avrebbe disputato con la Turchia, i rossoneri gli proposero un’ultima offerta di rinnovo del contratto giunto ormai alla scadenza. Il turco non l’ha accettata e di lì a poco è passato all’Inter del neo allenatore Simone Inzaghi.

Milan che, per sostituire Calhanoglu, ha rinnovato il prestito di Brahim Diaz dal Real Madrid. Un epilogo che ha lasciato il segno nei tifosi rossoneri che tremano all’idea di perdere un altro giocatore a parametro zero dopo lo stesso Calha, Donnarumma e Kessie. Uno scenario che potrebbe ripetersi con Maignan e con un giovane talento seguito con attenzione anche dall’Inter.

A zero come Calhanoglu, il Milan vuole evitare una nuova beffa

Il calciatore in questione è Mattia Liberali, talentuoso trequartista classe 2007 che nella scorsa stagione ha esordito in Serie A nel match contro il Genoa, schierato titolare da Fonseca. Da allora non ha avuto più spazio in prima squadra e la sua stagione è proseguita tra il Milan Futuro e la Primavera con la quale ha disputato i playoff Scudetto.

Liberali è uno dei migliori talenti della sua generazione e, inevitabilmente, con il contratto in scadenza nel 2026, interessa e non poco a club di Serie A pronti già adesso a strapparlo al Milan con un indennizzo per la cessione. E’ questo il proposito del Parma e del Cagliari che hanno chiesto già informazioni al Milan così come club di Serie B (Spezia, Carrarese e Bari) disposti a prenderlo in prestito per fargli acquisire esperienza in un campionato di categoria superiore.

Liberali che è nel mirino anche di Inter, Atalanta e Fiorentina che monitorano la situazione più per il futuro che per un acquisto immediato. Tradotto, il giovane trequartista del Milan può diventare un’opzione concreta qualora non rinnovasse con i rossoneri e si liberasse a parametro zero. Al momento, la situazione è tutt’altro che definita. Si è scritto di un Tare disponibile a un prolungamento triennale ma passi concreti non sono stati fatti e Liberali resta, di fatto, sul mercato con il rischio di una nuova beffa all’orizzonte per i rossoneri.