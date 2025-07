“La mosca bianca in Italia è l’Inter”: l’annuncio che spiazza i tifosi

Si avvicina l’inizio della nuova stagione in Serie A e in Champions League. E’ caccia al Napoli, ma un ex lancia l’allarme sulla situazione dei nerazzurri

Quello della stagione 2025-26 sarà un campionato molto strano, certamente anomalo. Siamo a luglio e tra poco inizieranno i ritiri delle squadre di Serie A. O meglio, di 18 delle 20 squadre. Perché mentre tutti gli altri sono in vacanza, ci sono due formazioni – Inter e Juventus – che sono impegnate dall’altra parte dell’oceano con il Mondiale per Club.

C’è la curiosità di capire se ci saranno ripercussioni sugli uomini di Chivu e di Tudor per una stagione infinita. Qualcuno pensa che possano pagare le fatiche nelle prime due giornate di agosto prima della sosta per le Nazionali, qualcun altro che possano arrivare spompati ad aprile e maggio, quando ci si gioca tutto. Le altre big del calcio italiano sono pronte ad approfittarne. Dal Napoli campione in carica che si sta rinforzando per affrontare al meglio la Champions, alla nuova Roma di Gasperini passando per il Milan che non avrà le coppe europee.

“Sono le altre che devono limitare il gap con gli azzurri: Conte può incrementare il vantaggio con gli acquisti che sta facendo De Laurentiis“. Pensieri e parole di Rubens Pasino. “Il calcio italiano non sta attraversando un buon momento e quindi anche i nostri club fanno fatica. La mosca bianca è stata l’Inter, che nonostante una gestione finanziaria non eccellente, è riuscita a fare due finali di Champions League, peraltro giocando un buon calcio”.

Serie A, Pasino: “Napoli esempio da seguire, l’Inter senza Inzaghi…”

Lo stesso ex giocatore tra le altre di Reggina, Modena e Napoli, parla della prossima corsa scudetto e dell’assalto alla coppa dalle grandi orecchie: “Per quanto riguarda il campionato di Serie A e la gestione dei conti, il club partenopeo è un esempio da seguire. Champions League? E’ presto per parlarne, mentre in campionato si può fare il bis. L’Inter ha finito male la scorsa stagione e in più ha perso Inzaghi come allenatore“.

Infine Pasino, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Punto Zero’, ha detto la sua sul Mondiale per Club che si sta disputando negli Stati Uniti. “Non mi sembra che i calciatori stiano apprezzando molto questa manifestazione… Ad ogni modo per i nerazzurri non sarà facile ripartire la prossima stagione”. Sarà compito di Chivu, della dirigenza in tema di calciomercato e soprattutto dei calciatori dimostrare il contrario.