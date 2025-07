Chivu è già stato esonerato, sostituto choc: “Nome perfetto per l’Inter”

Si conclude con una grande delusione il Mondiale per Club per i nerazzurri. E i tifosi hanno chiesto un immediato cambio in panchina

Aria pesante in casa Inter dopo la scottante eliminazione dal Mondiale per Club. Il passo falso contro il Fluminense ha scatenato la rabbia dei tifosi (e non solo). Continuano ancora a far discutere le parole di Lautaro nel post partita. Il capitano nerazzurro in un certo senso ha preso le difese del proprio allenatore andando a criticare duramente Calhanoglu. Una situazione davvero molto complicata che preoccupa i supporters nerazzurri.

Sui social in molti si sono scagliati contro Chivu chiedendo addirittura un esonero immediato per cercare di salvaguardare la stagione. Per ora non è comunque arrivato il momento della resa dei conti. La stagione dell’Inter inizierà con la prima giornata di campionato e lì il tecnico romeno dovrà dimostrare di meritare la panchina.

Inter, Chivu deve voltare pagina

Chivu e l’Inter ora devono voltare subito pagina. Il passo falso contro il Fluminense ha sicuramente segnato i nerazzurri, ma ora ci sono un paio di settimane per staccare la spina ed iniziare a lavorare per capire come muoversi sul calciomercato e rinforzare la rosa a disposizione del tecnico.

I tifosi su Chivu: “Società allo sbando, lui non c’entra nulla”

La sconfitta contro il Fluminense ha portato diverse critiche nei confronti di Chivu. “È un vero leader, ma la domanda è…colui che siede in panchina e dovrebbe guidare il gruppo ha il carisma necessario? E la risposta è ovviamente no, con tutta la simpatia del mondo per Chivu, non è il condottiero necessario per una finalista di Champions. Grazie Marotta/Ausilio“, scrive Fabrizio”.

C’è chi, invece, non dà assolutamente colpa a Chivu. “Mancini sarebbe perfetto non tanto perché sostituisce il povero Chivu che non c’entra nulla, ma perché limiterebbe le cagate sul mercato di quel mezz’uomo di Ausilio”, sottolinea Davide Legnani.

“Non è una colpa 😂… in ogni caso Chivu non arriva a Ferragosto se si fissa con quello scocchiato di Mkhitaryan e derivati“, il pensiero di un altro utente nerazzurro. Insomma, i tifosi nerazzurri sono dividi in due e sarà il campo a dire chi ha realmente ragione.

Mancini sarebbe perfette non tanto perché sostituisce il povero Chivu che non c’entra nulla, ma perché limiterebbe le cagate sul mercato di quel mezz’uomo di Ausilio — Chivu vattene (@davidelegnani) July 1, 2025

È un vero leader, ma la domanda è…colui che siede in panchina e dovrebbe guidare il gruppo ha il carisma necessario? E la risposta è ovviamente no, con tutta la simpatia del mondo per Chivu, non è il condottiero necessario per una finalista dí Champions. Grazie Marotta/Ausilio — fabrizio (@fabrizio99999) July 1, 2025

Non è una colpa 😂… in ogni caso Chivu non arriva a Ferragosto se si fissa con quello scocchiato di Mkhitaryan e derivati. — Il Chivuista ⭐⭐ (@MarioRo30360947) July 1, 2025

Ricordo che prima di #Lautaro in tempi non sospetti vi dicevo questo ⤵️ #Marotta deve prendere atto che #Chivu non è qualificato per gestire questo incendio. #Inter https://t.co/mK9iYgfwmp — InterOak (@InterOaktree) July 1, 2025

Premessa: #Chivu è vittima e non colpevole. È stato messo lì perché la società è allo sbando. Ma mettere questo Thuram in campo e allontanare Lautaro dalla porta proprio non si può vedere. Scelta che più sbagliata proprio non si poteva fare. #InterFluminense #inter — Dario (@Dario1250660887) July 1, 2025

C’è chi invoca l’esonero di Chivu; dopo tre settimane. Ok è chiaro che si poteva e si DOVEVA prendere un mister con maggiore esperienza perchè non siamo il Chievo Verona

MA

il lavoro da fare è un altro, questa squadra va smantellata nel 40/50% dei suoi giocatori in rosa. #Inter — Jack (@JackFCIM1908) July 1, 2025

Chivu è stato preso apposta. Sara la vittima sacrificale, non sarebbe venuto nessuno in questa situazione. — Jacopo_frz (@jacopo_frz) July 1, 2025

Ma io stesso riconosco che Inzaghi avesse dei limiti, per esempio sul lanciare dei giovani, ma mai mi sarei sognato di cacciarlo.

Chivu non è un allenatore ma uno stagista. — Let’s go Brandon 🇸🇻🇷🇸🎌🇬🇪🇳🇪 (@valkeasusi) July 1, 2025

Il campo sarà decisivo per Chivu

A parte le critiche dei tifosi, il futuro di Chivu sulla panchina dell’Inter sarà deciso dal campo e dalle prime giornate di campionato. Di certo l’inizio non è stato dei migliori e la situazione ambientale potrebbe non aiutarlo.