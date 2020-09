Kante sempre più lontano: può rinnovare con il Chelsea

Kante sempre più lontano: può rinnovare con il Chelsea

N’Golo Kante rischia di non trasferirsi all’Inter. Secondo ‘todofichajes.com’ le trattative per il rinnovo sarebbero decisamente avanzate e avrebbe detto al proprio agente di essere pronto a firmare fino al 2023. Il centrocampista ex Leicester sembra orientato a voler rimanere per continuare la sua avventura a Londra.

LEGGI ANCHE >>> Annuncio shock dell’ex agente: “Messi è già dell’Inter”

LEGGI ANCHE >>> Bomba Messi: comunicato l’addio al Barcellona

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, contatti con Messi