Scout Real Madrid per Bayer-Inter: doppio regalo ad Ancelotti

Il potente club spagnolo ha mandato i suoi emissari a visionare due obiettivi di mercato: le relazioni hanno convinto Carlo Ancelotti

I più esperti, i più smaliziati, quelli che di partite importanti ne hanno viste e/o vissute a centinaia, lo avevano detto: mai fidarsi del Real Madrid in Champions League. Pur reduce da una dolorosa sconfitta sul campo dell’Athletic Club, che non batteva le Merengues da quasi 10 anni in Liga, la formazione di Carlo Ancelotti ha fatto valere tutto il suo blasone al cospetto della pur lanciatissima Atalanta.

Con una prestazione che ha ricordato le migliori e gloriose serate europee della Casa Blanca, il Real non solo ha resistito all’urto della Dea, ma ha perfino fatto bottino pieno rilanciandosi nella comunque complicata ‘Phase League’ della Champions.

Chi non ha invece troppi problemi di classifica, soprattutto dopo la vittoria ottenuta in extremis contro l’Inter, è il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Per molti l’erede designato proprio del tecnico di Reggiolo alla guida della società spagnola a partire dal prossimo anno. Già accreditato di un ritorno nella città in cui ha dettato calcio, da giocatore, per cinque lunghi anni, il tecnico spagnolo ha esposto in vetrina i suoi gioielli. Quelli grazie ai quali ha vinto il campionato tedesco interrompendo, dopo oltre 10 anni, l’incontrastato dominio del Bayern Monaco.

Il Real fa la spesa a Leverkusen: Inter beffata due volte

Come riferito dal portale esperto di faccende madridiste ‘Defensa Central‘, emissari del club della capitale iberica sarebbero stati spediti nella città tedesca per visionare Florian Wirtz e Piero Hincapié, titolari in campo nel match di Champions contro la Beneamata e già profili molto richiesti sul mercato.

Complice una condotta di gara quasi costantemente all’attacco – e senza subire alcun tiro in porta dal pur temibile attacco nerazzurro – il teutonico e l’ecuadoriano hanno fatto la loro ottima figura al cospetto degli scout merengue.

Florentino Perez, a prescindere o meno dall’arrivo dell’attuale allenatore del Leverkusen sulla panchina del Real il prossimo anno, ha cerchiato in rosso i loro nomi sull’agenda di mercato. A stimolare l’attenzione dello staff tecnico dei pluridecorati campioni di Spagna è stato soprattutto il centrale sudamericano, preciso e concentrato in una fase difensiva che non ha concesso altro che le briciole a Thuram e compagni.

Contratto in scadenza a giugno 2027, valutazione di mercato intorno ai 40 milioni d euro, Hincapié è seguito dall’Inter fin dai tempi di Qatar 2022, dove ha ben figurato con la maglia della sua nazionale. Il crescente interesse del Real– unito alla sempre viva possibilità che Xabi Alonso possa portar con sé nella sua nuova avventura i suoi pupilli – rendono la pista di mercato quasi impraticabile. E dire che se i nerazzurri avessero segnato, magari con un errore del giocatore sudamericano, si sarebbero potuti risolvere due problemi in un colpo solo….