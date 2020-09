Concorrenza United per Ndombele: Marotta ‘avvisato’

Concorrenza United per un obiettivo di mercato dell’Inter: si tratta di Tanguy Ndombele del Tottenham, giocatore che nell’ultimo periodo non avrebbe avuto un feeling particolare con Mourinho. Proprio per questo sembra essere sul mercato e potrebbe andare via per una cifra importante (50 milioni di euro). Per l’Inter è il piano B se non dovesse arrivare Kanté, ma l’inserimento dei ‘red devils’ potrebbe stravolgere i piani di Marotta.

