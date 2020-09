Sorteggio Coppa Italia, sorpresa Inter | Subito possibile derby

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha reso noti gli esiti del sorteggio della Coppa Italia 2020/21. Subito possibile derby per l’Inter

Inizia a prendere ulteriormente forma la stagione calcistica 2020/21 in Italia. Dopo la Serie A prende corpo anche la Coppa Italia con i sorteggi tenutisi nel pomeriggio di oggi. Determinante l’ordine delle otto teste di serie che sono: 1 Atalanta, 2 Juventus, 3 Inter, 4 Roma, 5 Napoli, 6 Milan, 7 Sassuolo, 8 Lazio. Tale assegnazione influisce dunque sulla costruzione del tabellone con in virtù degli accoppiamenti già prestabiliti. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Coppa Italia, gli accoppiamenti e le date: il tabellone

Testa di serie numero 3 per l’Inter di Conte che in base allo schema sottostante potrebbe andare a pescare subito i cugini del Milan (testa di serie numero 6), ai quarti di finale della seconda competizione nazionale che inizierà il 23 settembre.

QUARTI DI FINALE Coppa Italia

1 Vincente ottavo testa di serie 1-Vincente ottavo testa di serie 8

2 Vincente ottavo testa di serie 4-Vincente ottavo testa di serie 5

3 Vincente ottavo testa di serie 2-Vincente ottavo testa di serie 7

4 Vincente ottavo testa di serie 3-Vincente ottavo testa di serie 6

SEMIFINALI Coppa Italia



1 Vincente quarto di finale 1-Vincente quarto di finale 2

2 Vincente quarto di finale 3-Vincente quarto di finale 4

Per quanto riguarda invece le date si parte dunque il 23 settembre con le sfide del primo turno, seguite da quelle del secondo al 30 dello stesso mese. Tra ottobre e novembre si consumeranno il terzo e il quarto turno, mentre la fase conclusiva con il tabellone finale andrà in scena solamente da gennaio.

Primo turno eliminatorio: mercoledì 23 settembre 2020

Secondo turno eliminatorio: mercoledì 30 settembre 2020

Terzo turno eliminatorio: mercoledì 28 ottobre 2020

Quarto turno: mercoledì 25 novembre 2020

Ottavi di finale: mercoledì 13 gennaio 2021, mercoledì 20 gennaio 2021

Quarti di finale: mercoledì 27 gennaio 2021

Semifinali andata: mercoledì 3 febbraio 2021

Semifinali ritorno: mercoledì 10 febbraio 2021

Finale: mercoledì 19 maggio 2021

