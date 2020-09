Calciomercato Inter, pronto a ripartire | Lo vuole Mourinho

L’Inter ha ancora da risolvere la grana legata al destino di Ivan Perisic che non resterà al Bayern Monaco. Potrebbe tornare in auge anche una vecchia conoscenza

Ivan Perisic ha ritrovato se stesso nell’ultima annata trascorsa tra le fila del Bayern Monaco, club con cui ha vinto il ‘Triplete’ suggellato dal successo in Champions League sul Paris Saint Germain. Stagione del rilancio quella del croato che non è però bastata per strappare la riconferma con i tedeschi che sembrano ormai decisi su altre strade. Lo stesso tecnico del Bayern, Flick, parlando alla celebrazione del Triplete come raccolto da ‘Abendzeitung’, ha ammesso: “E’ stato deciso di non confermare Coutinho, Odriozola e Perisic”. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ‘scartato’ da Conte | Nuovo tentativo del Milan

Calciomercato Inter, torna di moda il Tottenham per Perisic

Una vera e propria chiusura da parte di Flick che ha così rispedito al mittente Ivan Perisic, ora in attesa di conoscere la sua prossima destinazione. Scaricato dalla società teutonica, per il croato potrebbe anche tornare alla carica il Tottenham di Mourinho suo estimatore da tempo

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: proposta di scambio con la Juventus

Gli inglesi possono tentare la strada del prestito oneroso con diritto di riscatto per provare a strapparlo ai nerazzurri. Nel caso arriverebbe però il no dell’Inter che invece direbbe di si ad un affare a titolo definitivo sui 15 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte blocca una cessione | Le ultime di Interlive.it