Conte e Ausilio-Allegri: incontro casuale in un ristorante di sushi milanese

Inter, curiosa situazione in un ristorante di sushi di Milano in cui si trovano contemporaneamente sia il tecnico Antonio Conte con Piero Ausilio che l’ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri

INTER CONTE-AUSILIO-ALLEGRI/ Una situazione curiosa ma che poteva essere anche imbarazzante, è accaduta ieri sera in un ristorante milanese. Come ha spiegato Sportmediaset, l’allenatore dell’Inter Antonio Conte, insieme al direttore sportivo della squadra meneghina Piero Ausilio, hanno cenato in un ristorante di sushi in zona corso Sempione, dove si trovava anche l’ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Vi rammentiamo che al termine della stagione, che ha visto l’Inter sconfitta in finale di Europa League dal Siviglia, pareva che l’attuale manager potesse dare le dimissioni, durante la riunione avvenuta a Somma Lombardo e si vociferava che l’ex allenatore bianconero fosse in pole position per sostituirlo.

CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ‘scartato’ da Conte | Nuovo tentativo del Milan

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Conte blocca una cessione | Le ultime di Interlive.it

Calciomercato, Inter all’assalto | Scambio anti Juve VIDEO

In ogni caso il tecnico e il dirigente nerazzurri non hanno parlato di mercato, ma si sono preoccupati solo della cena visto che amano molto la cucina giapponese. La situazione non è però sfuggita ai presenti nel locale, che non sono sicuramente rimasti indifferenti.