Cristian Chivu ha avanzato alla dirigenza dell’Inter una richiesta ben precisa sul calciomercato: ora l’affare può davvero decollare

L’Inter è in una fase molto delicata del suo calciomercato. I nerazzurri stanno cercando di chiarire la posizione legata al futuro di Hakan Calhanoglu, ma ancora non si può scrivere la parola fine in relazione alla sua cessione, come vi abbiamo confermato nelle ultime ore.

Allo stesso tempo, bisogna pianificare il calciomercato, i possibili addii e le soluzioni in entrata. La sicurezza è che serva un difensore centrale giovane per dare velocità e forza a un reparto un po’ troppo in là con gli anni e il profilo giusto è stato identificato in Giovanni Leoni del Parma.

Cristian Chivu ha tenuto ben due summit con la dirigenza in sede per stabilire le prossime mosse e ha chiarito la sua posizione su ciò che servirebbe alla squadra per migliorare e rispetto alla sua idea tattica. Il tecnico rumeno, secondo quanto filtra, è stato piuttosto chiaro sul calciatore che vorrebbe e la dirigenza cercherà di individuare il calciatore migliore possibile e al prezzo corretto.

Chivu affonda con la dirigenza: cosa vuole sul calciomercato

Abbiamo visto in più occasioni Chivu provare il 3-4-2-1 al Mondiale per club. In realtà, si tratta di una mossa provata anche da Simone Inzaghi con l’arrivo di Zalewski in quella zona di campo. Chivu, però, vorrebbe renderlo un po’ più stabile e attuare in maniera sempre più strategica questa nuova soluzione tattica.

Per farlo, però, come risulta a Interlive.it, vorrebbe l’acquisto di un nuovo trequartista, un uomo capace di smarcarsi tra le linee, saltare l’uomo e creare la superiorità numerica. Insomma, la volontà e aumentare il ritmo e la qualità negli ultimi 30 metri, ma anche alzare il pressing.

Negli ultimi giorni, si sono fatti i nomi di due calciatori importanti come Nkunku e Asensio, ma entrambe sono piste vecchie di alcune settimane e che l’Inter non ha portato avanti. I nerazzurri hanno già incassato una lista con tanti nomi e profili utili proposti in quella zona di campo.

Il messaggio di Chivu è stato recepito, quindi, e la società ha intenzione di rinforzare quella zona di campo con un calciatore che serve da anni. Chi sarà effettivamente farà la differenza, ma si tratterà comunque di un cambiamento tattico importante, dopo la cessione di Taremi, dopo le ultime stagioni.