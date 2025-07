Blitz in sede e via libera Inter: cessione record al Milan

L’operazione in uscita dei nerazzurri aprirebbe le porte al colpo dei cugini rossoneri, ore decisive per il futuro di due centrocampisti

L’Inter affretta il passo fronte mercato. Ogni operazione pendente dovrà esser chiusa entro la fine del mese di luglio, possibilmente prima dell’avvio del ritiro pre-stagione. Così che fra le mani di Chivu possa esserci già la lista completa di quanti prenderanno effettivamente parte al prossimo campionato sotto la sua guida.

Quel che interessa maggiormente adesso al duo Marotta–Ausilio sono le uscite. Tutt’altro che poche. C’è ancora da sbrogliare la situazione più pesante di tutte relativa ad Hakan Calhanoglu, mentre a breve dovrebbero esser definite quelle accessorie di Tajon Buchanan e Sebastiano Esposito, rientrati da poco dai rispettivi prestiti annuali.

I due però non sono gli unici ad appartenere a questa speciale lista di candidati in uscita, perché nella lista del direttore sportivo c’è da diverso tempo anche il nome di Aleksandar Stankovic, reduce da un’ottima annata in prestito al Lucerna.

Il giovane centrocampista di scuola nerazzurra è stato avvicinato al Club Brugge che proprio nelle scorse ore ha preso contatti con la controparte nerazzurra presso la sede di Viale della Liberazione in Milano, come dimostrato dai video degli inviati presenti al di fuori degli uffici dove l’incontro ha preso forma.

Non preoccupa invece il recente intervento chirurgico a cui si è sottoposto l’altro centrocampista dell’Inter, Davide Frattesi. Per lui soltanto un mese di stop dagli allenamenti e tanta riabilitazione.

L’addio di Stankovic può liberare Jashari al Milan, il Brugge punta ai 35 milioni

Dall’incontro fra dirigenti di Inter e Brugge dovrebbe uscire qualcosa di positivo. È infatti attesa la chiusura per il trasferimento del cartellino di Stankovic al club belga per una cifra che potrebbe avvicinarsi ai 10 milioni di euro.

Ai nerazzurri, tuttavia, potrebbe comunque spettare il diritto di recompra nel caso in cui il calciatore dovesse ben figurare in Jupiler Pro League il prossimo anno.

Tale colpo, poi, permetterebbe al Brugge di intascare un bel bottino conseguente la cessione di Ardon Jashari, seguito con vivissimo interesse dal Milan di Massimiliano Allegri.

I rossoneri hanno mosso una prima offerta nei confronti del centrocampista svizzero di circa 38 milioni di euro comprensivi di bonus e sarebbero davvero vicini ad una quadra, sebbene i belga preferirebbero arrivare ad almeno 35 milioni di parte fissa (bonus esclusi) per mettere a bilancio la cessione più remunerativa della propria storia.