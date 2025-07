Inter, le ultime su Leoni: il tesoretto per chiudere | INTERLIVE

Giovanni Leoni resta il primo nome per la difesa dell’Inter: ci sono novità sul trasferimento del difensore centrale dal Parma

Il calciomercato dell’Inter è piuttosto bloccato in questa fase, soprattutto per via delle cessioni che mancano e non sono ancora arrivate. La volontà di portare avanti un colpo in difesa, però, rimane ed è un dato importante per com’è andata la scorsa stagione e per i tanti gol subiti in campionato che alla fine hanno fatto la differenza nella corsa scudetto.

Il primo obiettivo della società nerazzurra resta Giovanni Leoni. Il difensore centrale del Parma mette tutti d’accordo, a partire da Cristian Chivu che l’ha allenato per qualche mese. Un anno prima, l’Inter aveva iniziato un pressing importante sulla Sampdoria per portare il ragazzo a Milano, ma la trattativa non si è mai conclusa.

Ora la pista è tornata di grande attualità dopo che l’imponente centrale ha messo in fila una serie di prestazioni convincenti in Serie A, anche contro squadre e avversari di livello come Juventus e Napoli. La trattativa per strapparlo al Parma resta comunque difficile per l’Inter, visto che la valutazione del calciatore è aumentata parecchio.

L’Inter è forte su Leoni: il tesoretto per chiudere

Il primo dato da analizzare è proprio la cifra richiesta dai ducali per portare avanti l’affare. Si parla di almeno 35 milioni complessivi per battere la concorrenza di Milan e Juventus, senza dimenticare alcune big straniere che nel frattempo potrebbero inserirsi.

Spesso si è detto che l’affare Leoni era legato all’uscita di Bisseck, che ha parecchi estimatori in Bundesliga e in Premier League e che vale più o meno la stessa somma. Secondo quanto risulta a Interlive.it, questo non è più così vero. L’Inter ha ancora un tesoretto non troppo consistente che potrebbe essere girato al Parma, il resto è da costituire e lo si potrebbe fare anche con cessioni minori.

L’affare Stankovic, per esempio, con la dirigenza del Club Brugge che è arrivata oggi in sede a Milano, potrebbe fruttare altri 10 milioni di euro. Lo stesso vale per Sebastiano Esposito, Taremi e Asllani, senza dimenticare che la volontà dell’Inter è chiudere anche per un trequartista se dovesse uscire l’iraniano.

Insomma, Marotta e Ausilio si preparano all’assalto e attenzione anche alla situazione di Pavard: se dovesse arrivare un’offerta importante, l’Inter la prenderebbe in considerazione.