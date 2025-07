Il futuro di Hakan Calhanoglu ha subito una svolta evidente nelle ultime ore: come stanno le cose per il centrocampista e la nuova idea

L’Inter è in un periodo piuttosto chiaro del suo calciomercato. In questo momento, serve cedere e fare casse, ma soprattutto sfoltire la rosa e capire se qualcuno dei big andrà via, per poi reinvestire in entrata. Hakan Calhanoglu sembrava uno dei calciatori designati all’addio, ma ora la situazione sembra cambiata.

Il Galatasaray sta investendo molto per portare Victor Osimhen in Turchia a titolo definitivo, addirittura 75 milioni di euro, un record storico per il club. I giallorossi, però, hanno ben poco budget da destinare altrove e quindi proprio all’acquisto di Calhanoglu. All’Inter sono stati offerti solo 10 milioni di euro per il regista titolare, una cifra assolutamente insufficiente per l’addio.

La richiesta resta di 30 milioni, altrimenti resterà. Oggi questa soluzione diventa la più probabile, anche se non bisogna del tutto escludere che arrivino altre proposte adatte sia all’ex Milan, sia alla società. La questione, in ogni caso, non può finire così con tutto ciò che è accaduto e, proprio per questo, la dirigenza ha intenzione di metterci mano una volta per tutte.

Calhanoglu tra le sirene d’addio e un nuovo contratto: il punto

Oggi il centrocampista è tra i calciatori più pagati in rosa, con 6,5 milioni di euro netti di stipendio l’anno. La politica di Oaktree vira sempre di più con il taglio degli ingaggi degli over 30, per cui alla fine una cessione non sarebbe di certo dispiaciuta alla proprietà americana.

Allo stesso tempo, in caso di permanenza, ci sono delle priorità a cui dare ascolto. Innanzitutto, è confermato che Chivu ha intenzione – insieme agli alti ranghi della dirigenza – di sanare qualsiasi crepa nello spogliatoio, magari anche attraverso riunione privati e di gruppo e con colloqui ad hoc.

Tornando a Calhanoglu, la volontà è pensare a un nuovo contratto da settembre in poi – quello attuale è in scadenza a giugno 2027. Ancora è presto, ma secondo quanto risulta a Interlive.it, potrebbe essere fatto un tentativo per allungare l’accordo di poco tempo (un anno). Si tratterebbe di una sorta di prolungamento fittizio, magari spalmando la cifra complessiva, che metterebbe al riparo la società da forzature per la cessione o accordi al ribasso.

Allo stesso tempo, il ragazzo potrebbe essere accontentato con una clausola rescissoria piuttosto bassa attivabile nella prima parte del mercato estivo, un po’ come fatto con Dumfries. Sarebbe sicuramente una situazione molto più ‘ordinata’ con cui fare i conti e che bloccherebbe in partenza qualsiasi mal di pancia.