Godin può andare via: l’uruguaiano cerca un nuovo club in Serie A

Godin potrebbe andare via dall’Inter. Lo riporta ‘ESPN’, secondo cui l’uruguaiano non ha completamente abbandonato l’idea di andare via dai nerazzurri per cercare continuità altrove. L’ex Atletico resterebbe volentieri in Serie A e sarebbe propenso a trovare una nuova squadra in Serie A con allegato contratto biennale. Tra le parti resta una sorta di stand-by che potrebbe concretizzarsi solamente a pochi giorni dalla conclusione del mercato.

