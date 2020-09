Hakimi: ”Qui per Conte e per i tifosi, sogno lo scudetto”

Intervistato da Inter Media House, Achraf Hakimi si è presentato in una live chat in diretta su Facebook, Twitter, YouTube e Inter TV. Queste le fasi salienti: ”Ho scelto l’Inter per lo stile di gioco dell’allenatore, credo sia perfetto per me. Proveremo a ottenere grandi risultati e sicuramente proveremo a vincere lo Scudetto. Antonio Conte? È un grande allenatore, la sua motivazione permette alla squadra di essere sempre sul pezzo. Io il nuovo Maicon? Mi piacerebbe ripercorrere i suoi passi. In Serie A troverò un campionato più tattico, sono pronto a cominciare. Il momento più bello? Sicuramente quando ho vinto la Champions League con il Real Madrid con il mio idolo Marcelo. Tifosi e San Siro? Atmosfera magnifica quando ci ho giocato, ora me la godrò da nerazzurro. Un grande del passato che ho ammirato molto? Samuel Eto’o, è stato una fonte di ispirazione. Messaggio ai tifosi? Sono qui per dare il meglio di me stesso: facciamo grandi cose insieme, proviamo a vincere qualche titolo!” ha concluso.

