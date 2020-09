Valentin Carboni: il classe 2005 è ufficialmente nerazzurro e raggiunge il fratello Franco

Inter, oltre a pensare a rinforzare la prima squadra in casa nerazzurra si cerca di trovare nuovi giocatori anche per il settore giovanile. I due figli di Ezequiel Carboni, prima Franco e ora Valentin ne sono un esempio

INTER VALENTIN CARBONI AGGIORNAMENTO/ In casa Inter non si pensa solo alla prima squadra, ma anche a migliorare il settore giovanile con nuovi giovani e possibili futuri campioni. Il figlio dell’ex centrocampista del Catania Ezequiel Carboni, Valentin, raggiunge il fratello Franco alla corte nerazzurra. Queste le parole del padre ai microfoni di Tyc nel dicembre scorso: “Abbiamo chiuso e se tutto va bene, il 2 luglio andiamo a Milano per firmare il contratto”. Con un paio di mesi di ritardo, causa Covid-19, anche il giovane Valentin, classe 2005, è diventato ufficialmente un calciatore della squadra meneghina.

Il padre ha confermato la chiusura della trattativa e sul suo profilo Instagram ha scritto in merito: “Orgogliosi di te, senza dubbio frutto del tuo impegno, dedizione ma soprattutto umiltà. Solo l’inizio di tanto altro”, il tutto correlato dalla foto che ritrae il giovane centrocampista all‘HQ Inter, mentre sigla il contratto.