Inglese: l’attaccante del Parma viene nuovamente accostato all’Inter come vice-Lukaku

Inter, per la quarta punta spunta nuovamente fuori il nome di Roberto Inglese. Il calciatore era già stato accostato alla squadra meneghina ma per il momento sono solo voci di mercato

INTER INGLESE AGGIORNAMENTO/ Prosegue la ridda di nomi per quanto riguarda la futura quarta punta in casa Inter. La rosa della squadra meneghina comprende insieme ai tre incedibili Lukaku, Sanchez e, Barcellona permettendo, Lautaro Martinez, anche Perisic rientrato dal prestito al Bayern Monaco e per il momento senza nessun altra sistemazione, Salcedo ed Esposito, che invece dovrebbero sicuramente andare a fare esperienza in una squadra di serie A. Secondo Sportitalia il nome nuovo, anche se era già stato accostato alla squadra meneghina precedentemente, è quello del calciatore del Parma Roberto Inglese. Il giocatore è un classe 1991 e dovrebbe diventare la quarta punta e il cosiddetto vice Lukaku. Il suo score solo in serie A nei tre anni nel Chievo e i due nel Parma parla di 136 presenze e 38 reti. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Il calciatore però potrebbe non accettare, dato che, in vista dei prossimi europei, vorrà magari riuscire a giocarsi le residue chance di essere convocato in Nazionale e difficilmente in nerazzurro, troverà troppo spazio per farsi notare dal tecnico Roberto Mancini.