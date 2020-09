Calciomercato Inter, doppio colpo dalla Premier | Pronto un super tesoretto

La dirigenza dell’Inter è pronta a lavorare su un doppio colpo estremamente oneroso. Per questo motivo all’orizzonte potrebbero esserci diverse cessioni

Continua il lavoro della dirigenza dell’Inter in sede di calciomercato con un occhio fisso soprattutto alle entrate. Marotta e soci sono impegnati a rinforzare la rosa di Antonio Conte, a partire soprattutto dal centrocampo dove si avvicina ad ampie falcate il colpo Vidal. Sarò poi la volta di un secondo centrocampista e probabilmente di un altro esterno per ridurre definitivamente il gap con la concorrenza. Per farlo però l’Inter avrà bisogno di un corposo tesoretto che potrebbe derivare da alcune cessioni illustri. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, tesoretto dalle cessioni: assalto a Kante e Alonso

Spazio dunque anche alle uscite in casa Inter con diversi calciatori che potrebbero finire in lista di sbarco contribuendo a creare un bel tesoretto da reinvestire. In partenza ci sono certamente Perisic e Dalbert, rientrati dai prestiti e dai quali i nerazzurri potrebbero ricavare rispettivamente 15 e 12 milioni. Altri 45 potrebbe portarli Skriniar in direzione PSG mentre un addio di Brozovic varrebbe una 40ina di milioni per un totale di 112.

Con questi soldi derivanti dalle possibili cessioni ecco che l’Inter avrebbe tutte le risorse necessarie per piazzare un super doppio colpo con Kante e Marcos Alonso dal Chelsea.

