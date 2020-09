Summit in corso per Vidal: ore decisive per l’ufficialità dell’operazione

Summit in corso per sbloccare definitivamente Vidal. L’entourage e il Barcellona stanno cercando la migliore soluzione possibile per dirsi addio senza troppi rimpianti. Fonti spagnole, in particolare Esport 3, riferisce che il nodo rimane la buonuscita che il Barça pretende dall’Inter, la quale, dal canto suo, pretende il rilascio a titolo gratuito. I nerazzurri potrebbero spuntarla, forti del fatto che l’avventura del cileno in Catalogna è ormai conclusa come ammesso dal nuovo tecnico Koeman e dalla società. Entro la nottata potrebbe arrivare il via libera definitivo: domani, dunque, potrebbe essere il grande giorno per l’ufficialità.

