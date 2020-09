Calciomercato Inter, telefonata a Cavani | Tutti i dettagli

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sull’attacco con il retroscena riguardante Edinson Cavani. Contatto con l’entourage del bomber uruguagio

Dieci giorni fa l’Inter si è messa in contatto, nuovamente, con l’entourage di Edinson Cavani. A svelare questo retroscena è ‘Tuttosport’, il quale parla nello specifico di una telefonata fatta dal direttore sportivo nerazzurro Ausilio ai rappresentanti del bomber uruguagio ancora senza una squadra dopo l’addio a costo zero al Paris Saint-Germain.

La chiacchierata è servita a conoscere le richieste economiche del classe ’87 di Salto ma anche i suoi piani per l’immediato futuro, in vista di una possibile partenza di Lautaro Martinez. Partenza al momento ‘scongiurata’, l’incontro con gli agenti avvenuto nella giornata di ieri è servito più che altro a gettare le basi di un possibile rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2023 con innalzamento dello stipendio fino a 6-7 milioni.

Calciomercato Inter, richiesta ‘shock’ di Cavani

Cavani, riaccostato di recente alla Juventus, resta comunque in orbita Inter, anche se la richiesta di 12 milioni netti a stagione – più diversi milioni di commissioni – riduce quasi al minimo le possibilità di un suo ingaggio. Per l’ex Napoli rimane in corsa soprattutto l’Atletico Madrid, al quale è stato vicinissimo già nello scorso calciomercato di gennaio.Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

