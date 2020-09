Caos improvviso intorno al nome di Lautaro Martinez accostato con forza al Real Madrid prima delle smentita del club spagnolo. La situazione

Sono ore caldissime intorno al nome di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter che è stato fortemente accostato al Real Madrid. Secondo quanto riferito da ‘Sportmediaset’ ci sarebbe infatti un principio di accordo tra gli spagnoli e agenti del bomber nerazzurro, il tutto sulla base di un contratto da 8 milioni a stagione. Si era inoltre parlato di un affare da 50/60 milioni più una contropartita tecnica che nello specifico poteva essere Luka Jovic. Una trattativa gigantesca dunque che però è stata prontamente smentita dallo stesso Real Madrid. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, affare Lautaro-Real Madrid: la smentita degli spagnoli

Arriva praticamente immediata dalla Spagna la smentita delle voci circolate questa mattina in merito al maxi affare Inter-Real Madrid per Lautaro. I ‘blancos’ infatti smentiscono il tutto tramite ‘ABC’ negando categoricamente l’intenzione di affondare il colpo per il cartellino dell’attaccante argentino.

Il Real Madrid secondo l’emittente si è limitata a liquidare il tutto con un secco: “La notizia è assolutamente falsa”. Salvo sorprese quindi i campioni di Spagna non affonderanno per Lautaro Martinez in questa sessione di mercato.

