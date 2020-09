Calciomercato Inter, affare con la Sampdoria | I dettagli

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano di nuovo su Antonio Candreva. L’esterno è destinato a lasciare i nerazzurri: la Sampdoria passa in pole

Antonio Candreva sempre verso l’addio all’Inter. Nelle ultime ore si è raffreddata la pista Genoa dopo che i liguri hanno messo le mani su Zappacosta, mentre è passata in pole quella che conduce ai rivali della Sampdoria. Il tecnico blucerchiato Ranieri lo ritiene il rinforzo ideale per il suo 4-4-2 e anche il classe ’87 penserebbe al momento che i blucerchiati siano per lui la migliore soluzione. Per Candreva, ormai fuori dai piani di Conte, si è fatta però viva pure la Fiorentina. Beppe Marotta e Piero Ausilio puntano ovviamente alla cessione a titolo definitivo del 33enne, il cui contratto scade nel giugno 2021. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

