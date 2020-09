Calciomercato Inter, impasse Godin-Cagliari | Ipotesi scambio con la Roma

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Diego Godin. Non si sblocca il trasferimento al Cagliari e così prende quota la pista Roma. Idea scambio

Non si sblocca Godin al Cagliari. Stando alle ultime indiscrezioni del ‘Corriere dello Sport’, nella giornata di ieri l’entourage del centrale uruguagio ha avuto un nuovo colloquio con la dirigenza dell’Inter: lo ‘scoglio’ rimane la buonuscita, per ora i 3-4 milioni proposti sono stati giudicati insufficienti. Il classe ’86 ha già detto sì alla proposta contrattuale del club di Giulini, tuttavia non intende perdere nemmeno un euro dei 5,5 milioni d’ingaggio che da contratto dovrebbe percepire da Suning fino al giugno 2022. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Godin alla Roma con uno scambio

Per Godin non vanno quindi escluse altre destinazioni. In questi due giorni, per esempio, è saltata fuori la pista che conduce alla Roma. Stando a ‘La Repubblica’ il 34enne nativo di Salto è stato proposto ai giallorossi, con i quali settimane fa è stato concluso l’affare Kolarov. La squadra di Fonseca avrebbe bisogno di un calciatore d’esperienza in difesa, considerato il mancato ritorno di Smalling, nel mirino proprio dell’Inter. Nell’ambiente capitolino si ipotizza addirittura un possibile scambio: Godin, appunto, alla Roma e il pari ruolo (il 33enne argentino è senz’altro più ‘abile’ nella difesa a tre) Federico Fazio – per il Cagliari alternativa allo stesso ex Atletico Madrid – alla corte di Antonio Conte. L’uscita di Godin, o comunque di un giocatore con ingaggio alto, sta per adesso ‘bloccando’ l’arrivo di Arturo Vidal, per il quale è stato già trovato l’accordo con il Barcellona

