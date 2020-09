Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza la conclusione di un affare con una società francese militante in Ligue 1

Nuova cessione per Andrew Gravillon. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Francia, l’Inter avrebbe trovato un accordo col Lorient per il cartellino del giovane difensore naturalizzato francese, nell’ultima stagione nelle file dell’Ascoli a titolo temporaneo. L’intesa col club militante in Ligue 1 è per un prestito con diritto di riscatto. Ci sarebbe già l’ok del classe ’98, per cui l’affare potrebbe andare del tutto in porto a breve. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

