Calciomercato Inter, Nainggolan verso il ritorno al Cagliari | I dettagli

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Radja Nainggolan e il suo probabile riapprodo al Cagliari di Giulini

Non solo Godin, è destinato al Cagliari anche Radja Nainggolan. Per il belga si tratterebbe ovviamente di un altro ritorno in Sardegna. Stando al ‘Corriere dello Sport’ il presidente del club sardo Giulini ha già raggiunto un accordo col centrocampista per la ‘spalmatura’ del suo ricco ingaggio su un contratto di ben quattro anni. Alla fine la quadra con l’Inter, intenzionata a liberarsi del classe ’89 (chiuso ulteriormente dall’arrivo di Vidal) anche per via del suo elevato stipendio, dovrebbe venir trovata su un prestito molto oneroso con obbligo ‘mascherato’ in diritto di riscatto nel giugno 2021 sui 9 milioni di euro. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

